Не та родословная? За что звезду «Доярки из Хацпетовки» выгнали из театра

Евгения Осипова известна российскому зрителю по роли Екатерины Матвеевой из сериала «Доярка из Хацапетовки». Практически сразу после учебы в ГИТИСе она начала сниматься в фильмах и сериалах и была принята в труппу Театра Сатиры. Однако нарастающая популярность и талант не помогли девушке закрепиться на легендарной сцене.

Дело в том, что практически сразу Осипову выгнал из театра сам художественный руководитель Александром Ширвиндт. Сама артистка никак не комментировала эту ситуацию, но, как пишет портал «Культурология », произошло это из-за родственников Евгении. В ее семье не было прославленных артистов, а сама она приехала покорять столицу из Тулы. И именно поэтому руководитель ее курса в ГИТИСе Борис Морозов позвонил Ширвиндту и осудил его за то, что в труппе театра провинциальные актеры без прославленных родственников, и тот выгнал артистку.

Несмотря на увольнение, Осипова продолжила сниматься. Сегодня на ее счету уже 52 фильма и сериала, а преданные поклонники следят за каждым ее шагом.