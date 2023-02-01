Не та родословная? За что звезду «Доярки из Хацпетовки» выгнали из театра
Артистке не удалось прославиться на театральной сцене.
Евгения Осипова известна российскому зрителю по роли Екатерины Матвеевой из сериала «Доярка из Хацапетовки». Практически сразу после учебы в ГИТИСе она начала сниматься в фильмах и сериалах и была принята в труппу Театра Сатиры. Однако нарастающая популярность и талант не помогли девушке закрепиться на легендарной сцене.
Дело в том, что практически сразу Осипову выгнал из театра сам художественный руководитель Александром Ширвиндт. Сама артистка никак не комментировала эту ситуацию, но, как пишет портал «Культурология», произошло это из-за родственников Евгении. В ее семье не было прославленных артистов, а сама она приехала покорять столицу из Тулы. И именно поэтому руководитель ее курса в ГИТИСе Борис Морозов позвонил Ширвиндту и осудил его за то, что в труппе театра провинциальные актеры без прославленных родственников, и тот выгнал артистку.
Несмотря на увольнение, Осипова продолжила сниматься. Сегодня на ее счету уже 52 фильма и сериала, а преданные поклонники следят за каждым ее шагом.