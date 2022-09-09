Не та, кем кажется: правду о молодой жене Прилучного предали огласке

Зепюр Брутян стала объектом пристального внимания общественности после того, как закрутила роман с Павлом Прилучным, с которым впоследствии сыграла пышную свадьбу. Ранее в Сети писали лишь о достоинствах новой избранницы «мажора»: она и красива, и молода, и общий язык с наследниками мужа нашла, и успешную карьеру построила.

Но, как оказалось, Брутян не та, кем кажется. Теперь правду о молодой жене Прилучного предали огласке. Выяснилось, что артистка не отличается профессионализмом, из-за чего нарвалась на серьезные неприятности.

В Сеть попали документы, согласно которым Брутян не выполнила свои обязательства перед неким фотографом и фотостудией. Что именно натворила знаменитость, остается неизвестным, но можно предположить, что по ее вине была сорвана важная съемка.

Чтобы восстановить справедливость, на звезду подали иск в суд, потребовав с нее четверть миллиона рублей. Впрочем, как сообщает Telegram-канал «НеМалахов », впоследствии иск отозвали. Не исключено, что этому каким-то образом поспособствовал Прилучный.