Не та, что прежде: куда пропала Руслана после победы на «Евровидении»

Выступление певицы Русланы стало ярким событием «Евровидения-2004». Активная и энергичная артистка устроила на сцене настоящие дикие танцы во время одноименной песни. Ее номер так впечатлил зрителей и жюри, что Руслане, представляшей на конкурсе Украину, тут же присудили победу.

За 18 лет, прошедших с «Евровидения», певица внешне будто и не изменилась. На свежих снимках в соцсетях запечатлена все такая же улыбающаяся брюнетка, а ведь в этом году она уже отметила 49-й день рождения. А вот ее карьера уже не та, что прежде: звездный путь на эстраду у певицы проложить так и не получилось.

Некоторое время она продолжала записывать новые треки, однако ни один из них не принес популярности. Тогда Руслана занялась обучением детей: певица создала несколько детских ансамблей, в которых помогала воспитанникам держаться на сцене. Вместе с супругом, продюсером Александром Ксенофонтовым, Руслана теперь управляет рекламным агентством. Свободное время она тратит на благотворительность и охотно помогает приютам для бездомных животных.