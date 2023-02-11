Не связывайтесь с парнями этих знаков Зодиака: они ужасные эгоисты

В романтических отношениях важно прислушиваться к мнению, желаниям, потребностям второй половинки и идти на компромисс. Правда, когда один из партнеров - эгоист и постоянно перетягивает одеяло на себя, надеяться на взаимопонимание не приходится. Астрологи выяснили, под какими знаками зодиака появляются на свет самые эгоистичные мужчины - они думают только о себе и своем комфорте.

Овен

Этот огненный знак - первый в зодиакальном кругу, поэтому неудивительно, что его представители хотят быть number one всегда и во всем. Даже в романтических отношениях Овен жаждет занять лидирующую позицию, и это еще полбеды, самое неприятное в том, что с высоты своего пьедестала он вряд ли станет прислушиваться к мнению партнерши.

Все дело в том, что в душе эти парни очень инфантильные.

Как и дети, они не задумываются о нуждах других людей, а слепо следуют за своими желаниями. “Хочу куклу”, - кричат малыши в магазине, заливаясь слезами и совершенно не понимая, что у родителей сейчас нет свободных денег. Правда, в отличие от ребенка, Овен может позволить себе все что захочет.

Лев

О том, что у летнего огненного знака на голове корона, известно всем. Вот только девушки, мечтающие занять место под солнцем рядом с мужчиной-Львом не задумываются над тем, что тот вряд ли захочет разделить с ней свои достижения. Представители этого знака настолько опасаются конкурентов, что видят их во всех, в том числе в любимых людях.

У Льва высокое самомнение, поэтому он болезненно воспринимает критику и крайне негативно воспринимает любые попытки партнерши перетянуть одеяло на себя.

В отношениях с ним будет много табу - Лев запрещает второй половинке заниматься тем, чего не любит он сам. То же самое касается питания, путешествий и т.д.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы - прирожденные манипуляторы. Они способны навязать свою волю кому угодно, причем сделают это так ювелирно и незаметно, что человек не почувствует никакого подвоха. На самом раннем этапе отношений представители водного знака кажутся идеальными, но как только наступают будни, Скорпион показывает свое истинное лицо.

Хорошо узнав избранницу во время конфетно-букетного периода, он будет в курсе всех ее слабостей.

Это поможет Скорпиону сохранять свою власть над ней долгие годы, пока избранница боится его. Неповиновение уроженец этого знака жестко пресекает, обиды запоминает и изощренно мстит. Одним словом, крайне опасный тип!