Не связывайтесь с мужчинами этих знаков Зодиака: они слишком эгоистичны

Вот кто, по словам астрологов, думает только о себе.

Психологи утверждают - в малых дозах эгоизм даже полезен. В некоторых случаях это качество помогает правильно расставить приоритеты и сделать выбор в пользу собственного, а не чужого комфорта. Однако здоровый эгоизм встречается куда реже своего "нездорового" собрата, который доставляет окружающим массу проблем. Сам эгоист спокойно получает удовольствие от жизни, в то время как близкие, друзья и коллеги мучаются от невозможности достучаться до его совести. Особенно сильно достается, конечно, вторым половинкам, вынужденным терпеть себялюбца каждый день, на протяжении многих лет. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются самые эгоистичные мужчины - за что бы они ни взялись, делают это исключительно ради себя.

Овен

Мужчина, появившийся на свет под знаком Овна, стремится быть первым абсолютно во всем - и, по всей видимости, в эгоизме тоже. Он убежден, что мир вращается исключительно вокруг него - и никак иначе, он - центр всей вселенной. От своих близких Овен требует безусловного преклонения.

Представитель этого знака напоминает капризного ребенка, который непрестанно требует к себе внимания.

В какой-то степени это действительно так, мужчина-Овен - большое дитя, сосредоточенное только на своих желаниях. До чувств окружающих ему нет никакого дела.

Стрелец

Беззаботный Стрелец с легкостью покоряет женские сердца. Влюбиться в обаятельного и авантюрного мужчину, рожденного под этим знаком, проще простого. Возможно даже, что он ответит взаимностью. Но в какой-то момент скажет "чао, крошка!" и отправится на поиски новых приключений.

О том, что причинил боль, Стрелец не задумывается.

Не потому, что он негодяй и проходимец, а потому что практически лишен эмпатии. Этому мужчине сложно поставить себя на место другого человека, поэтому он невольно доставляет людям неприятности своим эгоизмом.

Водолей

Пройти мимо мужчины-Водолея попросту невозможно. Это невероятно харизматичный, интеллектуальный, яркий представитель сильного пола, рядом с которым жизнь начинает играть новыми красками. Но прежде чем попасться на его удочку, стоит узнать, что этому воздушному знаку свойственен эгоизм.

Водолей считает, что нет на свете иного правильного мнения, кроме его собственного.

Мужчина, рожденный под этим знаком, не станет прислушиваться к точке зрения партнерши, а сделает все по-своему, даже если дело касается их двоих и у нее есть такое же право голоса.