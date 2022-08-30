Не святоша и «двоеженец»: постыдный факт из биографии Жака-Ива Кусто все узнали лишь после его смерти

Исследователь океана Жак-Ив Кусто был настоящим человеком-оркестром. Кроме науки и дайвинга он занимался фотографией, сам снимал фильмы и был замечательным мужем и отцом. Но мало кто знает, что за такой респектабельной оболочкой скрывался далеко не самый лучший семьянин.

Первой женой исследователя была внучка двух известных мореплавателей Симона Мельхиор. Несмотря на большую разницу в возрасте, влюбленных объединяла страсть к морской стихии, в их браке родились двое детей. Пара посвятила всю свою жизнь морю, и благодаря их стараниям появился женский подводный дайвинг. Костюмы до этого подходили только мужчинам.

Супруги были вместе на протяжении долгих 53 лет, пока Симона не скончалась от рака. Все это время общественность оценивала союз как идеальный, ведь трудно представить двух людей более подходящих друг другу. Но их жизнь была благополучной только снаружи. На самом деле, внутри семьи скрывалась неприглядная правда о самом Жаке, которую он до последнего отказывался признавать публично.

Выяснилось, что еще на рубеже 1980-х ― в самый расцвет их семейной идиллии ― у исследователя появилось двое внебрачных детей от девушки по имени Франсин Триплет. Пока на телеэкранах и обложках журналов Жак красовался с законной супругой, тайно он встречался с любовницей и воспитывал от нее детей. Официально узаконить отношения с тайной возлюбленной Кусто решился только в 1991 году спустя год после смерти первой жены. Через шесть лет исследователь умер, и все его наследство перешло второй семьей. Первой и такой любимой внешне он не оставил и цента.