Не святая: вы ахнете, узнав, что скрывала за семью печатями принцесса Диана

Диана Спенсер стала супругой принца Чарльза в 1981 году. Принцесса была одной из самых известных представительниц королевской семьи, завоевав сердца поклонников по всему миру. Уже спустя год после замужества на свет появился принц Уильям, а через два года — принц Гарри. При этом на самом деле брак сына Елизаветы II даже в самом начале был совсем не так идеален, как предполагала публика.

Как оказалось, Диана не отказывала себе в удовольствии начинать регулярные романы. Якобы уже в 1985 году она встречалась с телохранителем Барри Маннаки, а через год — с инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом. Также, по данным СМИ, она состояла в отношениях с военным Дэвидом Уотерхаузом, автодилером Джеймсом Гилби, арт-дилером Оливером Хоаром и другими. И это лишь романы, которые экспертам удалось доказать.

После развода, который состоялся спустя пять лет супружеской жизни, у Дианы было только два избранника. Первым стал кардиохирург Хаснат Хан, роман с которым продлился чуть меньше года. А последним возлюбленным принцессы оказался продюсер Доди Аль-Файед. Именно он был с ней в машине в момент смертельного ДТП и тоже погиб.