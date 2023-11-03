Не стыдно на праздничный стол поставить: эта копеечная закуска из СССР до сих пор самая вкусная

Несмотря на то, что в советский период не было такого разнообразия продуктов, как сейчас, уже тогда появилось множество блюд, поражающих своим оригинальным вкусом. Хозяйки соревновались друг с другом, пытаясь из доступных товаров приготовить кулинарный шедевр. Иногда им для этого необходимы былы всего несколько ингредиентов.

Например, эта советская закуска обойдется в копейки, зато ее до сих пор не стыдно поставить на стол. На тарелке нужно разложить половинки вареных яиц, сверху украшенных майонезной шапочкой. Некоторые кулинары добавляют также специи, лук-порей или зеленый горошек.

Подобное блюдо подавали в СССР в поездах, столовых, ресторанах и буфетах. Причем обходилось оно очень бюджетно и стоило порядка 17 копеек.

Кроме того, заказывая еду, покупатели могли быть уверены в ее качестве. Ведь вареные яйца повара просто не способны испортить, а вкус майонеза был один и тот же. В домашних условиях закуску модернизировали до бесконечности, добавляя туда шпроты, чеснок или другие ингредиенты.