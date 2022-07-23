Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»

Имя Владислава Листьева известно всей стране: ведущий «Поля чудес» и других развлекательных передач составлял компанию россиянам на протяжении многих лет. Он стал одним из влиятельнейших людей на телевидении, и того же ожидали от его наследников.

Дочь телеведущего Валерия получила диплом международного уровня, участвовала в конкурсах за границей и доросла до преподавателя… ногтевого сервиса.

Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем

Этим искусством Листьева увлеклась еще в университете, где училась на психолога-логопеда. Окончив обучение с отличием и отработав полтора года в профессии, наследница ведущего ушла в салон красоты. Сказать, что коллеги звездного отца и ее собственные клиенты были удивлены — ничего не сказать.