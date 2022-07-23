Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Коллеги миллионера не могли поверить в выбор его наследницы.
Имя Владислава Листьева известно всей стране: ведущий «Поля чудес» и других развлекательных передач составлял компанию россиянам на протяжении многих лет. Он стал одним из влиятельнейших людей на телевидении, и того же ожидали от его наследников.
Дочь телеведущего Валерия получила диплом международного уровня, участвовала в конкурсах за границей и доросла до преподавателя… ногтевого сервиса.
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Этим искусством Листьева увлеклась еще в университете, где училась на психолога-логопеда. Окончив обучение с отличием и отработав полтора года в профессии, наследница ведущего ушла в салон красоты. Сказать, что коллеги звездного отца и ее собственные клиенты были удивлены — ничего не сказать.
«Ничего неловкого и уж тем более постыдного в своей профессии не вижу. Дело, которым занимаюсь, считаю в определенной мере творчеством, потому что реализую художественные фантазии», — отметила Валерия в беседе с «7Дней».