Не стыдно: главное отличие российских бабушек и дедушек от европейских

Отношения с близкими родственниками для многих — одна из самых сложных тем. Больше всего и взрослых, и молодежь волнует слово «нет», точнее, уместность его использования. Особенно остро эта проблема стоит в отношениях между детьми и родителями.

Сегодня в психологии популярно такое понятие, как личные границы. В российских и европейских семьях к ним относятся по-разному. На Западе взрослые учат своих отпрысков говорить «нет» с раннего детства. Если к ребенку пристает дальняя родственница с объятиями, он вправе ей отказать в лобызаниях.

Родители, в свою очередь, тоже умеют говорить «нет» как маленьким, так и повзрослевшим детям. Например, дочь просит свою пожилую мать посидеть с ее ребенком. Женщина может сказать «нет», и никто не обидится, даже если причина отказа кроется в банальном нежелании сидеть с внуком. И бабушке не будет за это стыдно.

Для большинства россиян такое поведение пока считается нонсенсом. Когда супруги заводят детей, они априори рассчитывают на помощь бабушек и дедушек в режиме 24 на 7. И те, как правило, не в силах отказать своим чадам.