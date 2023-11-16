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«Не стыдно?»: эта пикантная сцена в советском фильме стала одной из самых скандальных

16 ноября 2023 12:45
«Не стыдно?»: эта пикантная сцена в советском фильме стала одной из самых скандальных

Народ не стал скрывать свое возмущение.

Татьяна Догилева была готова рвать на себе волосы после премьеры фильма «Забытая мелодия для флейты». Она решилась на смелый поступок, однако совсем не подумала о реакции со стороны зрителей.

В одной из сцен ленты артистка показалась перед всеми обнаженной. Эпизод произвел эффект разорвавшейся бомбы. Советский кинематограф склонностью к эротике не отличался, а тут такое.

Многие мужчины не скрывали своего восторга и звали друг друга в кино «смотреть на голую Догилеву». Разразился скандал. В театр Ермоловой, где служила знаменитость, полные гнева послания приходили мешками.\

«Вам не стыдно?» — возмущался народ.

К такой травле звезда экрана не была готова. Впрочем, выход провокационного проекта не погубил карьеру Татьяны Анатольевны, а, напротив, дал ей мощный толчок. В одном из интервью актриса призналась, что стала тогда «первой по красоте и таланту».

«Не стыдно?»: эта пикантная сцена в советском фильме стала одной из самых скандальных
Фото: Кадры из фильма «Забытая мелодия для флейты» (1987)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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