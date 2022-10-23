Не стыдится: кем работает дочь баснословно богатого ведущего шоу «Поле чудес»

Единственной дочери Влада Листьева Валерии было 14 лет, когда ее отца убили. Многие предполагали, что дочь пойдет по стопам знаменитого родственника и тоже построит успешную карьеру на телевидении. Однако жизнь Валерии сложилась совершенно иначе.

Сразу же после школы она поступила в Московский педагогический государственный университет, а после выпуска полтора года проработала в детском саду. Однако со временем Листьева поняла, что ей работа неинтересна и ушла в совершенно другую профессию, став мастером по маникюру.

В новой сфере Валерии удалось построить успешную карьеру. Долгие годы она проработала в одном из салонов столицы и даже преподавала парикмахерское мастерство, а число ее благодарных клиентов исчисляется сотнями. Она даже успела поучаствовать в нескольких международных конкурсах, где завоевывала неизменно призовые места.

При этом наследница Листьева не стыдиться своей работы. Она считает сферу маникюра творческим и интересным трудом, которому с удовольствием посвящает каждый свой день.