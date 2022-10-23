Не стыдится: кем работает дочь баснословно богатого ведущего шоу «Поле чудес»
Знаменитость не боится осуждения публики.
Единственной дочери Влада Листьева Валерии было 14 лет, когда ее отца убили. Многие предполагали, что дочь пойдет по стопам знаменитого родственника и тоже построит успешную карьеру на телевидении. Однако жизнь Валерии сложилась совершенно иначе.
Сразу же после школы она поступила в Московский педагогический государственный университет, а после выпуска полтора года проработала в детском саду. Однако со временем Листьева поняла, что ей работа неинтересна и ушла в совершенно другую профессию, став мастером по маникюру.
В новой сфере Валерии удалось построить успешную карьеру. Долгие годы она проработала в одном из салонов столицы и даже преподавала парикмахерское мастерство, а число ее благодарных клиентов исчисляется сотнями. Она даже успела поучаствовать в нескольких международных конкурсах, где завоевывала неизменно призовые места.
При этом наследница Листьева не стыдиться своей работы. Она считает сферу маникюра творческим и интересным трудом, которому с удовольствием посвящает каждый свой день.
«Ничего неловкого и уж тем более постыдного в моей профессии не вижу», — цитирует слова знаменитости портал «7 Дней».