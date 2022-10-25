Не стройная француженка: в обнищавшей старушке вы не узнаете культовую Анжелику

Мишель Мерсье стала главной звездой фильмов об Анжелике, однако счастья ей это не принесло. Поклонники полагали, что всемирная известность позволила актрисе вести безбедный образ жизни, но они сильно ошибались.

Согласно контракту артистке платили весьма скромный гонорар, поэтому внушительного состояния она так и не нажила. Не ладилась и личная жизнь: звезда экрана была четыре раза замужем, но так и не почувствовала себя любимой.

Одно из самых больших испытаний выпало на долю знаменитости в 1999 году, когда она доверилась мошеннику, вложившему полмиллиона долларов в дело, которое прогорело. Как пишет портал «Культурология », Мерсье оказалась нищенкой, после же ей не оставалось ничего другого, кроме как продавать свои вещи. Вдобавок ко всему, врачи поставили актрисе онкологический диагноз, с которым она борется по сей день.

Между тем поклонники едва узнают в старушке Мерсье ту самую Анжелику. За прошедшие годы звезда сильно изменилась и набрала немало лишних килограммов. Несмотря на это, она не утратила своего главного достоинства — неиссякаемого оптимизма и любви к жизни.