Не стриглась 40 лет: как живется американке с самыми длинными волосами в мире (фото)

Американка Аша Мандела является обладательницей самых длинных в мире волос. Даже заплетенные в дреды, они растягиваются на 16 метров. А вес шевелюры превышает 19 килограммов. Конечно, ходить с такой тяжестью на голове непросто.

Аша Мандела собирает свою прическу в специальную сумку, если собирается пойти на прогулку или по делам. Также ей помогает муж: он носит ее волосы, как шлейф за королевой. Но врачи уже бьют тревогу и рекомендуют женщине избавиться от такой экстравагантной прически в пользу более привычной.

Дело в том, что Аше 56 лет. И такая тяжесть — это слишком большая нагрузка для ее спины и шеи. В худшем случае женщину может даже парализовать. Но американка не собирается стричься. Она уверена, что ее дреды помогают ей заряжаться положительной энергией из космоса. Чтобы укрепить мышцы спины, она регулярно тренируется в спортзале.