Не стоит идти под венец: пары этих знаков Зодиака обречены на развод

Почему одни отношения заканчиваются свадьбой и долгой счастливой совместной жизнью, а другие неизбежно приводят к расставанию и разбитому сердцу? Астрологи считают, что дело не только в разнице характеров и взглядов - большую роль в развитии отношений имеют знаки зодиака. Некоторые представители зодиакального круга ни за что не смогут ужиться друг с другом - рассказываем, какие же пары обречены на провал.

Овен и Телец

Представители огненного и земного знака - соседи по гороскопу, однако в реальной жизни им лучше не находиться рядом друг с другом. И Овен, и Телец - редкостные упрямцы, которые будут из принципа придерживаться своей точки зрения.

В паре необходимо уметь находить компромиссы, прислушиваться к мнению партнера, а эти два знака, как правило, слышат только себя.

Близнецы и Козерог

Звезды предупреждают - роман Близнецов и Козерога обречен на провал. Уроженцы воздушного знака - натуры творческие, непостоянные, легкомысленные, у них в жизни все идет кувырком, и им это нравится. А вот Козерог привык все любовно раскладывать по полочкам. В этом союзе один знак жаждет хаоса, другой - порядка, прийти к единому знаменателю у них не получится.

Дева и Лев

Как две хозяйки не могут ужиться на одной кухне, так и два командира по гороскопу не найдут общий язык. Царственный Лев привык повелевать, он хочет, чтобы все (да-да, и вторая половинка тоже) при его появлении трепетали и падали ниц. Вот только от свободолюбивой Девы этого не дождешься. Представители земного знака сами кого хочешь построят.

Поэтому союз этих знаков долго не продержится.

Скорпион и Стрелец

Загадочный и замкнутый Скорпион плюс открытый, душа нараспашку Стрелец. Казалось бы, противоположности притягиваются - но не в этом случае. Представителю огненного знака быстро надоест разгадывать ребусы Скорпиона, а тот, в свою очередь, устанет от постоянной болтовни партнера и его попыток выведать всю подноготную. Очень скоро эти знаки поймут, что “жили долго счастливо” - это не про них.

Водолей и Рыбы

Творческий и необычный Водолей уж точно покорит сердечко Рыб. Представители водного знака сильно привязываются к партнеру и хотят проводить с ним как можно больше времени.

Однако свободолюбивому Водолею такой поворот событий не придется по душе.

При первой удобной возможности уроженец воздушного знака сбежит, оставив Рыбку с разбитым сердцем.