Не стерпела шантажа: вскрылась правда об отчаянном поступке Пугачевой

Пресса полнится порочащими историями об Алле Пугачевой, которая одним артистам якобы разрушила карьеру, а других продвигала при отсутствии таланта. Однако в шоу-бизнесе нашлись люди, которых она восхитила благородством.

Одним из них является Арман Давлетяров, бывший генеральный директор МУЗ-ТВ. Он вспомнил, как несколько лет назад музыкальная премия имени его канала была под угрозой срыва из-за шантажа со стороны конкурентов.

Киркорову, Меладзе, Лепсу, Брежневой, Баскову и другим артистам поставили ультиматум — или они пропускают премию, или на «Русском радио» у них больше не будет ротаций. Все звезды приняли это условие, что вызвало у Давлетярова панику.

В отчаянии он обратился к Примадонне, которая, узнав о случившемся, пошла ему на встречу. Несмотря на подводящее здоровье, она провела на премии все 4,5 часа, отработав так, что никто из журналистов не заметил отсутствия заявленных артистов.