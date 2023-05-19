Не старуха и не деревенщина: ахнете, увидев бабу Шуру из фильма «Любовь и голуби» без грима

Фильм «Любовь и голуби» трудно представить без бабы Шуры. Хоть это и не главная героиня, но одна из самых любимых зрителями. Воплотила ее Наталья Тенякова.

Многие отказываются верить, что на момент съемок артистке не было и сорока лет. В кадре она предстала настоящей старухой и деревенщиной: глубокие морщины, платочек на голове, прикрывающий седые волосы, тяжелая походка. Но все это проделки гримеров и искусная игра самой актрисы.

В жизни, без грима, она была той еще красоткой — точеный носик, распахнутый взгляд, пухлые губы. Но Владимир Меньшов решил твердо и поставил знаменитость перед фактом: именно она будет бабой Шурой. Тенякова, заявившаяся на кастинг в купальнике, не раз вспоминала этот момент. Поначалу она решила, что ее разыгрывают. А когда поняла, что киноделу не до шуток, то согласилась.

В любом случае старушка из нее получилась великолепная. Понять, что за ее маской скрывается молодая женщина, можно разве что в сценах погони за дядей Митей — уж слишком прытко для своего возраста бежала баба Шура за похоронившим ее раньше времени мужем.