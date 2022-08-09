Не стало звезды «Голоса»: опечаленный Газманов переживает тяжелую утрату

Олег Газманов стал одним из наставников в четвертом сезоне шоу «Голос 60+». Артист никогда не скрывал, что главным любимчиком на проекте для него был подопечный Михаил Серебряков, который в итоге и стал победителем сезона. И именно поэтому он не смог проигнорировать печальные новости о смерти музыканта. Как отметил исполнитель в своих социальных сетях, известие оказалось для него неприятной неожиданностью.

«Да, знаю (о смерти Михаила Серебрякова — Прим.ред.). Жаль, что его не стало...» — написал певец в своем блоге.

Отметим, что Серебряков скончался после продолжительной болезни, не так давно отметив 98-летие. Ранее певец признавался, что в последние годы жил в квартире внука в столице, так как не мог получить квартиру от государства. При этом артист попадал под программу льгот, являясь ветераном Великой Отечественной войны.