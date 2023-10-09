Не стало любимой всеми звезды сериала «Каменская»: правду скрывали от фанатов несколько месяцев

В Сети появилась информация о смерти Регины Домбровской. Артистки не стало еще несколько месяцев назад. В этом году она отметила восемьдесят первый день рождения.

Домбровская родилась в БССР в 1942 году. Она окончила театрально-художественный институт в Беларуси и устроилась на работу в театр имени Янки Купалы. В двадцать лет девушка впервые появилась на экранах. Она объездила весь Советский Союз и активно работала до конца своих дней.

Миниатюрной актрисе с высоким голосом часто доверяли детские роли.

Именно она озвучивала Мальвину в фильме «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На счету Домбровской десятки ролей в полном метре и в сериалах. Среди ее последних проектов «Мухтар» и «Возвращение Мухтара», «Каменская», «Восьмидесятые». Чаще всего ей доверяли роли второго плана или эпизоды — старушек, соседок. Но с каждой работой Регина Леонтьевна справлялась отлично.