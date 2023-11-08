Не стало любимого всеми актера из «Джентльменов удачи»

Пока одни артисты блистают в главных ролях, их менее удачливые коллеги довольствуются короткими, но яркими эпизодами. Похожая судьба была и у Анатолия Яббарова, сыгравшего Митяя, подельника гардеробщика, в картине «Джентльмены удачи». 6 ноября этого года пожилого артиста не стало.

На счету Яббарова свыше 30 ролей в кино, но большинство из них — отрицательные: сектант Володя в драме «Жили-были старик со старухой», убийца в «Двух капитанах», вор в законе в фильме «Возвращение к жизни». Многие современные зрители знали актера по образу писателя Константина Федина в сериале «Фурцева».

Анатолий Яббаров был заслуженным артистом Российской Федерации и до конца жизни выступал на подмостках Государственного театра киноактера, а также поставил несколько спектаклей. Причины смерти звезды не сообщаются.