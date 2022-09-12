Не стала звездой из-за котлет: история нелепого разрыва Тутберидзе с ученицей

Юлия Липницкая, Анна Щербакова, Алина Загитова, Александра Трусова, Камила Валиева — кажется, что Этери Тутберидзе может «слепить» чемпионку из любой фигуристки. Неудивительно, что ее считают главным тренером страны, ведь ее подопечные блистали на мировых и европейских первенствах.

Но была у Тутберидзе и другая ученица еще до своих любимых чемпионок. У Полины Шелепень тоже были все шансы стать звездой. Этери начала тренировать девочку с 4-летнего возраста. Полине не прочили успех: она была недостаточно амбициозной и плохо подходила для прыжков на льду. Но Тутберидзе с упорством взялась за дело: в 2009-2011 годах Шелепень начала выступать на международных турнирах и завоевала серебро на Гран-при среди юниоров.

Однако между спортсменкой и тренером стали копиться разногласия, сообщает «КП Спорт». Известная своей резкостью, строгим контролем за рационом и весом учениц Тутберидзе однажды просто отобрала у Полины тарелку с котлетами. Это стало точкой невозврата: фигуристка собрала вещи и уехала прямо со сборов.

Сначала она перешла к тренеру Светлане Соколовской, но вскоре получила травму на льду. В 2013 году Полина объявила о смене спортивного гражданства, решив выступать за Израиль. Но прежнего успеха Шелепень так и не добилась. В 19-летнем возрасте она сообщила о завершении карьеры. Сейчас Полине 27 лет, она работает тренером.