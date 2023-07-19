Не стал Шуриком, но в «Операции "Ы"» сыграл: не поверите, о ком речь
У культового персонажа могло быть другое лицо.
Александр Демьяненко далеко не сразу стал Шуриком. Изначально на роль главного героя комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Леонид Гайдай утвердил другого актера. Ключевого персонажа мог сыграть небезызвестный Валерий Носик. Он был убедителен на пробах и обошел таких конкурентов, как Евгений Петросян, Александр Збруев и Андрей Миронов. А вот Демьяненко оказался Носику не по зубам.
Режиссер совершенно случайно увидел фотопробы Александра Сергеевича и понял, что нашел идеального Шурика. Носику в качестве утешительного приза досталась небольшая, но яркая роль студента-картежника в новелле «Наваждение».
Как показало время, Леонид Иович все сделал правильно. Шурик-Демьяненко навсегда вошел в историю советского кино. Вряд ли этого героя в исполнении Валерия Бенедиктовича ждал бы такой же успех.
«По стройке побегать или подраться на складе — тут бы Носик подошел. Но он не романтический персонаж», «Носик все же некрасивый, да еще с амплуа простачка или дурачка», — пишут пользователи Сети об альтернативном Шурике.