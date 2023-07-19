Не стал Шуриком, но в «Операции "Ы"» сыграл: не поверите, о ком речь

Александр Демьяненко далеко не сразу стал Шуриком. Изначально на роль главного героя комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Леонид Гайдай утвердил другого актера. Ключевого персонажа мог сыграть небезызвестный Валерий Носик. Он был убедителен на пробах и обошел таких конкурентов, как Евгений Петросян, Александр Збруев и Андрей Миронов. А вот Демьяненко оказался Носику не по зубам.

Режиссер совершенно случайно увидел фотопробы Александра Сергеевича и понял, что нашел идеального Шурика. Носику в качестве утешительного приза досталась небольшая, но яркая роль студента-картежника в новелле «Наваждение».

Как показало время, Леонид Иович все сделал правильно. Шурик-Демьяненко навсегда вошел в историю советского кино. Вряд ли этого героя в исполнении Валерия Бенедиктовича ждал бы такой же успех.