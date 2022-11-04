«Не сравнить с бездарной Малышевой»: куда пропал любимый теледоктор СССР

Юлия Белянчикова прославилась как главный телевизионный доктор СССР. Миллионы зрителей доверяли ее советам и никогда не пропускали выпуски программы «Здоровье». Однако в 90-х она неожиданно исчезла с экранов.

Как оказалось, главная причина такого решения — новая политика каналов. Дело в том, что после развала СССР в программы о здоровье начали приглашать Леонида Кашпировского и похожих экспертов, что Белянчикова не могла принять. И из-за этого она отправилась возглавлять редакцию журнала «Здоровье».

Через несколько лет с ней случилось несчастье, из-за которого она навсегда забросила телевидение. Однажды к ней в квартиру пробрались грабители. Они ничего не украли, но нанесли большой вред здоровью телеведущей, которую нашел собственный сын на полу без сознания.

Белянчикова долгое время восстанавливалась после нападения и страдала от потери памяти. Ей удалось восстановиться и даже какое-то время поработать на радио, но в 2011 году она скончалась от последствий одной из операций.

Как отмечают пользователи Сети, несмотря на раннее завершение карьеры, для них Белянчикова остается самым любимым и профессиональным теледоктором страны. Она значительно превосходит современных звезд эфира и располагает к себе с первых минут.