Не спрятаться и не скрыться: 3 знака Зодиака, которые обладают даром предвидения

Споры о том, что же такое интуиция - дар свыше или игры разума - не утихают по сей день. Как бы там ни было на самом деле, есть люди, которые обладают мощным даром предвидения. Они предсказывают ближайшее или отдаленное будущее на основании предчувствий, вещих снов, видений, которые их посещают. По словам астрологов, самые точные пророчества дают представители трех знаков зодиака. Они назвали созвездия, под которыми появляются на свет люди с наиболее ярко выраженной интуицией.

Рак

Представители водного знака чаще всего полагаются на свои чувства, а не на разум. Согласно мнению астрологов, Раки поступают правильно, поскольку интуиция у них развита на высочайшем уровне и практически никогда их не подводит.

Самое главное для уроженцев знака - это их семья и друзья, поэтому в большинстве случаев предчувствия, которые их посещают, связаны с благополучием близких или с теми опасностями, которые им угрожают.

Специалисты в сфере астрологии настоятельно рекомендуют окружающим прислушиваться к мнению Рака - этот знак действительно знает, о чем говорит, полагаясь на свой опыт и шестое чувство.

Скорпион

Одним из самых сильных знаков в гороскопе считается Скорпион - в том числе потому, что обладает мощной интуицией. Представители водной стихии от природы наделены даром предвидения, который, как правило, помогает им не только в личной жизни, но и в карьере.

Скорпион нутром чувствует опасности, которые грозят ему на пути к достижению своей цели, и может либо вовсе обойти их стороной, либо заранее продумать все варианты развития событий и выбрать из них наиболее подходящий и выигрышный.

А поскольку уроженцы знака отличные советчики во всем, что касается бизнеса, к их точке зрения нужно прислушиваться.

Рыбы

Пожалуй, наиболее одаренный сверхъестественными способностями знак зодиака - это Рыбы. Представители водной стихии способны буквально видеть насквозь людей, а также их тайные мысли и мотивы.

Поэтому обмануть Рыб практически невозможно - они сразу же распознают фальшь и делают выводы о собеседнике - стоит ли доверять ему в дальнейшем.

Кроме того, уроженцы знака действительно могут предугадывать события будущего - как правило, свои предположения они строят на основании вещих снов, которые часто видят, или интуитивных ощущений, например, о надвигающейся опасности.