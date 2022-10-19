Не справился без цензуры: этот фильм стал главным провалом Рязанова

За годы карьеры Эльдар Рязанов снял более 30 фильмов. Многие из его картин стали хитам и признаны классикой советского и мирового кинематографа, однако некоторые были весьма прохладно приняты публикой. Одним из таких фильмов стала лента «Привет, дуралеи!» с Татьяной Друбич и Вячеславом Полуниным в главных ролях.

Дело в том, что фильм постановщик задумал снять в сложное для страны время. Экономический кризис после развала СССР сказался и на киноиндустрии, поэтому он долго не мог найти финансирование. Деньги выделили лишь после личной беседы Рязанова с министром финансов, который поставил единственное условие — фильм должен быть комедийным.

После получения денег Рязанов приступил к работе. Как отмечали его коллеги, постановщик был чересчур спокоен, однако на предыдущих картинах он контролировал каждую деталь и регулярно ругался. Сначала члены съемочной группы не поняли причину таких перемен, однако со временем догадались: работу режиссера больше не контролировали партийные органы и цензура, поэтому он мог позволить себе абсолютно все.

В итоге картина не понравилась зрителям и экспертам. Многие признаются, что это самый слабый фильм режиссера, а другие отмечают неинтересный сюжет и плохую игру главных актеров. Причиной такого итога, как уверены пользователи Сети, можно назвать как раз отсутствие цензуры. Привыкший работать в жестких рамках Рязанов просто не справился с новыми порядками, что и погубило ленту.