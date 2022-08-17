Не способны на любовь: от этих 3 мужчин Зодиака не ждите ничего хорошего

Любовь – одна из ключевых составляющих человеческой жизни. Потребность любить и быть любимым заложена в нас с самого рождения, однако не всем удается ее реализовать. Чаще всего с этим сталкиваются мужчины, которые по своей природе более закрытые эмоционально, чем представительницы прекрасного пола. Некоторым из них и вовсе не дано испытать, что такое настоящая любовь. Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются самые холодные или ненадежные мужчины.

Козерог

Пожалуй, самые замкнутые и эмоционально отстраненные мужчины рождаются под зимним знаком Козерога. Они крайне осторожно впускают посторонних в свою жизнь, у них не так много близких друзей, а уж о девушках и говорить нечего. Сердце Козерога скрыто под толстым слоем льда, и чтобы растопить его, потребуется очень много времени. Не каждая партнерша готова проявить столько терпения и понимания. Кроме того, даже если Козерог позволит себе такую роскошь – полюбить кого-то, в этих отношениях будет мало романтики, красивых жестов и комплиментов.

Этот знак проявляет свои чувства через поступки, например, помощь по дому.

Близнецы

Представители воздушного знака за свою жизнь успевают разбить не меньше пары сотен женских сердец. А все потому, что этот знак не способен на глубокие чувства и продолжительные отношения. Мужчины-Близнецы увлекаются достаточно быстро, пыл, с которым они ныряют в новые отношения, можно вполне принять за любовь. Однако очень скоро становится понятно, что это была лишь сладкая иллюзия. Уроженцы летнего знака остывают к избраннице так же стремительно, как до этого заверяли ее в любви до гроба.

Не успеет несчастная оглянуться, как мужчина-Близнецы уже клянется в вечной страсти другой.

Телец

Одна из главных особенностей мужчин-Тельцов – невероятная, бесконечная, всеобъемлющая любовь… к самому себе. Представители земного знака – махровые эгоисты, которые даже в любовных отношениях думают в первую очередь о самих себе, а не о партнерше. При этом Тельцы обожают, когда избранница водит вокруг них хороводы, уделяет внимание, заботится, но сами они вряд ли дадут столько же тепла в ответ. Собственный комфорт для уроженцев знака знака на первом месте, ну а девушки, как говорится, потом.