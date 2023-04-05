Не спасла даже пластика: что не так с культовой блондинкой нулевых (фото)

Пэрис Хилтон едва ли может расслабиться, позируя фотографам. Певица вынуждена поворачиваться к камере правой стороной своего лица, чтобы скрыть один недостаток. Впрочем, это бесполезно. Поклонники давно обратили внимание на этот изъян голливудской дивы.

На большинстве своих снимков светская львица будто намеренно прищуривает левый глаз. Но дело вовсе не в том, что она заигрывает с публикой.

Все гораздо прозаичнее и серьезнее — врачи поставили культовой блондинке нулевых нешуточный диагноз.

У Хилтон амблиопия, которую иначе называют синдромом «ленивого» глаза. В результате веки актрисы разного размера — из-за более слабых мышц левый глаз меньше правого. От этого Пэрис не спасла даже пластика. Сколько бы она ни платила хирургам, те оказались бессильны. Остается лишь прибегать к хитростям макияжа и помнить о так называемой рабочей стороне.