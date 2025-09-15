Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи

Сегодня Агате Кристи исполнилось бы 135 лет — и в этот день грех не вспомнить один из самых странных экспериментов советского кино. Да-да, у нас тоже пытались снимать Пуаро.

Получилось однажды, в 1989-м, на «Мосфильме» и студии «Круг». Картина называлась «Загадка Эндхауза», и о ней вспоминают в разы реже, чем об «Убийстве в Восточном экспрессе» или «10 негритятах».

Что взяли за основу

Фильм сняли по одноименному роману. Сюжет классический: молодую владелицу особняка Ник Бакли несколько раз пытаются убить, и только Эркюль Пуаро с капитаном Гастингсом могут докопаться до истины. В главных ролях — Анатолий Равикович и начинающий актер Дмитрий Крылов, будущий автор «Непутевых заметок».

Где промахнулись

Главный сюрприз: действие перенесли из 30-х прямиком в советские 80-е. В кадре — современные машины, джинсовые рубашки, телевизор, где мелькает «Лунный гонщик» про Бонда.

Вся «английская атмосфера» свелась к прибалтийским улочкам и паре костюмов. Получилось ни то реконструкция, ни то современная драма.

Критики отмечали еще одно — игра актеров. Равикович старался, и у него действительно угадывались «маленькие серые клеточки», но образ все равно казался чужим. Крылов же выглядел скорее как турист в кино, чем как Гастингс.

Что спасало

Музыка Микаэла Таривердиева — пожалуй, лучший элемент фильма. Даже синтезаторные мелодии умели наводить нужное ощущение тревоги. Ну и сама детективная фабула Кристи осталась на месте: разгадка убийств работает независимо от декораций.

Итог

«Загадка Эндхауза» — единственный советский Пуаро и одновременно пример того, как не стоит экранизировать Кристи. Сюжет выдержан, актеры стараются, но атмосфера растворяется в бытовухе перестроечных лет.

Неудивительно, что о фильме почти не вспоминают: он интересен разве что как курьез.

