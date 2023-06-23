Не сохранилось даже фото лица: что известно о таинственном мужчине, который сыграл советского Вия

«Вий» стал первым советским ужастиком. Об этом проекте до сих пор ходят легенды. По слухам, на съемках картины творилась настоящая чертовщина.

Одной из ключевых фигур повествования стал повелитель тьмы — Вий. Персонажа воплотил Николай Степанов, внешность которого остается загадкой для зрителей.

По профессии Степанов был артистом цирка и силовым акробатом. Именно поэтому его и выбрали на роль леденящего душу монстра, ведь не каждый из актеров мог совладать с тяжелым костюмом.

Любопытно, что в Сети нет ни одной фотографии этого загадочного артиста. Известно, что в 1930 году Степанов засветился в фильме «Лягавый», но картина до наших дней не дошла. Также он появился в ленте 1957 года «Гуттаперчевый мальчик», но в ней у Николая Лаврентьевича настолько незначительная эпизодическая роль, что никто из зрителей не может «обнаружить» актера.