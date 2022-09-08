Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других

Завышенная самооценка, с одной стороны, качество неплохое – когда человек уверен в себе даже не на сто, а на двести процентов, это не может не вызывать восхищение. С другой стороны, постоянное самолюбование может привести к не слишком приятным последствиям – человек возводит себя на невидимый пьедестал, с которого свысока наблюдает за окружающими. При случае еще и унизить не забывает, чтобы знали свое место. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака считают себя настоящими звездами, а замечания окружающих по этому поводу попросту игнорируют.

Овен

Люди, рожденные под знаком Марса, харизматичны и уверены в себе. Окружающие тянутся к ним, но, узнав поближе, довольно часто разочаровываются. Ведь свой потенциал Овны нередко растрачивают на мелочи вместо того, чтобы создать настоящий шедевр (а у них есть к этому все способности). Они могут гоняться за дешевой славой и авторитетом, унижать людей вокруг, чтобы возвыситься на их фоне.

Своими поступками Овны быстро отталкивают друзей от себя.

Лев

Небесное тело, которое покровительствует Львам – та самая звезда по имени Солнце, центр нашей галактики. Неудивительно, что представители огненного знака тоже начинают считать себя центром этого мира. Львов можно без преувеличения назвать эгоистами, они редко задумываются о чувствах окружающих, обижают их своим невниманием и резкими высказываниями.

Особенно сильно достается партнерам Львов, вынужденным всегда играть вторую скрипку.

Скорпион

Представители водного знака считают, что им позволено абсолютно все. Именно поэтому они не стесняются манипулировать окружающими людьми, использовать их в своих корыстных целях. Если Скорпион обратился к человеку с какой-то просьбой, можно даже к гадалке не ходить – оберет свою жертву, как осинку. Им палец в рот не клади, иначе всю руку оттяпают.

А когда поймут, что с этого несчастного взять больше нечего, отправятся на поиски другого.

Водолей

У Водолеев свой уникальный взгляд на мир. Уникальный настолько, что окружающие, а также их желания и потребности в эту картину абсолютно не вписываются. Уроженцы воздушного знака смотрят на возлюбленных, друзей и близких как на слуг, которые обязаны развлекать их и ублажать.