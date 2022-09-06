Не снималась, но опозорилась: чем аукнулось Мордюковой «Дело было в Пенькове»

Станислав Ростоцкий представил зрителям драму «Дело было в Пенькове» в 1958 году. Фильм не только прославил главных артистов, но и обеспечил не самую лучшую репутацию Нонне Мордюковой.

Дело в том, что в картине снимался Вячеслав Тихонов, супруг Мордюковой. Он исполнял роль тракториста Матвея Морозова и на экране изображал любовь с Майей Менглет. Мордюкова же не была во восторге от такой работы своего мужа, поэтому, не скрывая свою ревность, часто появлялась на съемочной площадке, чтобы следить за супругом.

«В какой-то момент на съемки явилась Нонна Мордюкова: „Мне донесли, что у Славки роман, хочу на нее посмотреть“», — вспоминает Светлана Дружинина, тоже снимавшаяся в фильме.

В итоге артистка проводила чуть ли не каждый день на съемочной площадке. Однако ей так и не удалось уличить мужа в чем-то предосудительном или в симпатиях к коллеге по съемочной площадке. Присутствующие же запомнили артистку как ревнивую жену, которая не давала покоя супругу и мешала работе над фильмом.