Не снимается уже давно: роковая красотка из «Обручального кольца» пропала неспроста

Алина Гавриленко известна отечественным любителям сериалов как главная героиня теленовеллы «Обручальное кольцо». Поклонники с первых серий влюбились в эффектную актрису и были уверены, что ее ждет успешное будущее, но их надежды не оправдались.

Дело в том, что продюсеры не оценили талант знаменитости. После выхода сериала ее не звали в громкие проекты, поэтому она была вынуждена сконцентрироваться лишь на второстепенных ролях.

В это же время стремительно развивался роман Алины с актером Игорем Бужинским. Знаменитости стали мужем и женой, а спустя некоторое время на свет появился их общий сын Олег.

В итоге артистка решила сконцентрироваться на семье. Она занимается воспитанием не только общего наследника, но и своего сына от предыдущего брака, а также сына своего мужа. Свободное же время она тратит на путешествия, о чем рассказывает в социальных сетях. И, судя по ее публикациям, не собирается возвращаться на экраны, несмотря на просьбы фанатов со всей страны.