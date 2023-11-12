Не снимается и не будет: Балуев принял неожиданное решение по карьере

Прежде Александр Балуев не сходил с больших экранов. Однако фанатов ждут печальные новости. В дальнейшем новых проектов с участием популярного актера ждать не стоит. Любимец зрителей отказывается возвращаться на съемочные площадки.

В настоящее время он охотно выходит на театральную сцену. А вот с кинематографом случилось затишье. Картины со знаменитостью, премьеры которых состоялись в этом году (например, нашумевший «Вызов»), были сняты несколько лет назад.

Оказалось, что актер принял неожиданное решение относительно собственной карьеры. Пополнять свою фильмографию он больше не намерен.

«В кино не снимаюсь», — подытожил Балуев в беседе с журналистами портала Woman.

При этом уточнил, что как минимум до декабря поклонники смогут увидеть его в любимом «Современнике». Остается только надеяться, что артист передумает или же получит такое приглашение на съемки, от которого попросту не сможет отказаться.