Не снимает даже на пляже: тайна черного банта жены Михалкова раскрыта

Татьяна Михалкова известна не только тем, что построила весьма успешную карьеру модели и вышла замуж за именитого режиссера Никиту Михалкова. Супруга кинодела никогда не появляется на публике без черного банта на голове, что вызывает у поклонников массу вопросов.

Многие не понимают, почему Михалкова не расстается с весьма странным аксессуаром. Татьяна Евгеньевна решила раз и навсегда утолить чужое любопытство и раскрыла тайну своего черного банта.

В интервью бывшая манекенщица призналась, что на этот образ ее вдохновила Коко Шанель. В одном из модных журналов она увидела фотографию легендарного дизайнера, на одежде которого было множество бантиков. Тогда Михалкова и решила, что ей нужно такое украшение, вот только носить она его будет на голове.

Теперь супруга режиссера не снимает аксессуар ни дома, ни на пляже. Михалкова признается, что давно считает его своим главным оберегом от зависти и сглаза.