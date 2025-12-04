Не смотрели «Анору» – значит вы не в тренде: Google назвал главные фильмы 2025 года – хейтерам шедевра с Борисовым соболезнуем

Картина вышла еще в конце 2024-го, но говорили о ней гораздо дольше.

Google подвел итоги поисковых трендов 2025‑го – и, если вы еще не в курсе, что все обсуждают, ловите экспресс‑дайджест. В первую очередь, конечно же, про кино.

Главный фильм по «взрывному» росту запросов – «Анора» Шона Бейкера. Независимая драма о молодой работнице секс‑индустрии, которая импульсивно выходит за сына российского олигарха, взорвала наградной сезон: пять «Оскаров», включая лучшие картину, режиссуру и женскую роль (Майки Мэдисон).

Фильм развлек, заставил говорить о классовом неравенстве и цене отношений, а также обрел в России предостаточное количество хейтеров.

Что еще в топ‑5:

«Супермен» Джеймса Ганна – перезапуск DCU с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Оптимистичный тон и новый взгляд на героя спасли франшизу от кризиса.

«Minecraft в кино» с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком – кассовый феномен: второй по сборам игровой экранизацией в истории. Зрители пели и мемилили прямо в залах.

«Громовержцы»* от Marvel – финал 5‑й фазы MCU. Неожиданный твист с ребрендингом команды в «Новых Мстителей» задал вектор для будущих кроссоверов.

«Грешники» Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом – хоррор о тайнах черного сообщества. Обогнал «Minecraft» на третьей неделе проката, доказав силу оригинальных историй.

Вывод: 2025‑й доказал – зритель голосует и за авторское кино, и за блокбастеры. А «Анора» теперь не просто фильм, а культурный маркер. Пора наверстывать!

