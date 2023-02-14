Не смогли остановиться: обомлеете, увидев самую большую семью Британии (фото)

История этой многодетной пары из Великобритании многим покажется невероятной. Дело в том, что у супругов Ноэль и Сью в общей сложности 22 ребенка. И это достижение является рекордным в стране.

Будущие героические родители Рэдфорд познакомились еще в детском доме, где оба воспитывались. Ноэль был старше Сью на пять лет. Когда они стали подростками, то между ними вспыхнул роман. В результате девушка забеременела, и оба приняли решение оставить ребенка себе — они не желали ему той же судьбы, которая была уготована им с рождения. Но это было только начало. За тридцать лет совместной жизни у Рэдфордов появилось 22 ребенка, из которых 10 мальчиков и 12 девочек. Сначала Ноэль и Сью планировали завести не больше трех детей, но постепенно вошли во вкус и захотели, чтобы их дом полностью наполнился ребятишками.

В общей сложности Сью была беременна целых 16 лет, то есть 811 недель. Семья не получает больших пособий от государства и живет весьма скромно. Но, несмотря на это, все домочадцы выглядят счастливыми и довольными.