Не смогла жить без любимого и осталась без детей: личная драма вдовы Жени Лукашина

Анастасия Вознесенская была актрисой невероятного уровня, который сегодня мало кому доступен. Красивая и интеллигентная женщина воплощала на экране самых разных героинь и тонко показывала их переживания.

Об уникальности этой артистки свидетельствует не только ее карьера, но и личная жизнь. Вознесенская прожила в браке с Андреем Мягковым долгие и счастливые 58 лет. За все эти годы они не выносили на публику свои ссоры и не выясняли отношения, что сейчас кажется удивительным.

Пара познакомилась ещё во время учебы и с тех самых пор были преданы друг другу.

Однако сильная любовь приносит такую же тяжелую боль. Когда знаменитый актёр ушёл из жизни, Анастасия не смогла смириться с этой утратой и скончалась всего через 11 месяцев. У пары, к сожалению, не было детей, но их отношения восхищали поклонников и служили ориентиром.