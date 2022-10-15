«Не смогла выносить ребенка»: Пригожин ошарашил честным признанием о Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия вместе уже много лет. На двоих у пары шестеро детей – правда, совместных ни одного. Дотошные журналисты часто спрашивают супругов, почему они так и не обзавелись малышом.

«Валерия была беременна, но в силу определенных обстоятельств не смогла выносить ребенка. Она заболела. Теперь мы ничего не загадываем: как получится. Но она не хочет больше детей, а я хочу. Но в этом вопросе должно быть желание двух людей», – рассказал Пригожин в шоу «Судьба человека».

Задали вопрос о детях и самой Валерии. На что певица ответила, что не станет прибегать к сложным и опасным процедурам в попытке забеременеть: