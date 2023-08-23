«Не смогла сдержать эмоций»: Костомаров потряс Тарасову на ледовом шоу до глубины души

После выписки из больницы Роман Костомаров все силы тратит на восстановление. Фигурист заново учится ходить на протезах и мечтает как можно быстрее вновь встать на коньки. И недавно он поразил поклонников первыми достижениями.

Так, Костомаров появился на льду во время выступления своей жены Оксаны Домниной. Спортсмен вышел на лед в белоснежных кроссовках и рубашке, нежно обнял супругу и вместе с ней ушел за кулисы.

Появление фигуриста шокировало не только зрителей, которые осыпали его овациями, но и коллег. Татьяна Тарасова призналась, что не ожидала от него таких впечатляющих результатов. И его опыт — это настоящее вдохновение и мотивация для всех вокруг.

«Костомаров — удивительный человек… Весь зал был просто в слезах, и я тоже не смогла сдержать эмоций», — рассказала Тарасова в беседе со СМИ.

Домнина же после выступления призналась, что она встала на коньки ради своего мужа. Костомаров, по ее словам, хотел вместе с женой оказаться на льду, поэтому она с радостью исполнила его мечту.