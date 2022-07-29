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Не смогла пройти фейсконтроль: махинации Пугачевой раскрыл Шуфутинский

29 июля 2022 14:40
Не смогла пройти фейсконтроль: махинации Пугачевой раскрыл Шуфутинский

В юности музыкант был однокурсником Примадонны.

Михаил Шуфутинский рассказал правду о совместной учебе с Аллой Пугачевой. Как оказалось, Примадонна регулярно прогуливала занятия.

Прославленные артисты в молодости были близкими друзьями и учились вместе в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. В то время музыканты не отличались усердием в учебе и пытались пропускать все занятия, которые не вызывают у них интерес. При этом они не прогуливали уроки просто так, а специально подстраивали все таким образом, чтобы руководство училища отправляло их домой.

Как рассказал Шуфутинский, каждое утро директор учебного заведения стояла у входа в здание и проверяла внешний вид студентов. Она весьма трепетно относилась к нарядам учащихся, поэтому могла отправить домой даже за неопрятную прическу или за слишком яркий макияж. Этим, как оказалось, и пользовалась Пугачева, которая специально надевала чересчур короткую юбку или другие вызывающие наряды, когда не хотела идти на учебу.

«Она вообще в те годы одевалась интересно, но вызывающе», — вспоминает Михаил в беседе с порталом «7 дней».

В итоге они вместо занятий шли в кино или к кому-нибудь в гости и старались весело провести время, а не сидеть на скучных парах.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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