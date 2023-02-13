Не смог забыть? Бывший Кейт Миддлтон взял в жены ее точную копию

Жена принца Уильяма уже давно стала эталоном женской красоты и законодательницей модных трендов. Британки пристально следят за ее выходами в свет и умением держаться на публике, чему позавидуют даже потомственные аристократы. Впрочем, подробности личной жизни Кейт Миддлтон не вызывают такого же восхищения.

Студенческие годы красавицы были весьма бурными, и в это время она даже не думала, что может стать королевой. Ее избранником был никому не известный Руперт Финч, учившийся на юридическом факультете. Хотя эти отношения не продлились и года, молодой человек точно запомнил их на всю жизнь.

После разрыва жизнь девушки кардинально изменилась, а вот ее бывший, видимо, так и не оправился после расставания. Избранницей Руперта стала брюнетка с аккуратными чертами лица и элегантным стилем. Даже при первом взгляде на красавицу можно сразу заметить ее сходство с Кейт Миддлтон, которое, скорее всего, и привлекло мужчину.