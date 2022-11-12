Не смог устоять перед соблазном: как выглядит избранница Расторгуева, с которой он изменил первой супруге

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рано обзавелся семьей. Артист женился в 19 лет на юной девушке по имени Валентина, а спустя год у пары родился сын Павел. Молодожены жили бедно и поначалу ютились с родителями Вали в одной квартире. Валентина убирала подъезды, а ее муж продавал колбасу.

Успех «Любэ» принес разлад в семью.

На гастролях в Чернигове Расторгуев заприметил красивую девушку Наталью, которая работала костюмером у группы «Зодчие», и ушел ради молодой любовницы из семьи. Наталья еще несколько лет ездила со звездным мужем на гастроли, а после рождения сына Николая сосредоточилась на семье.

Николай и Наталья Расторгуевы вместе уже более тридцати лет, а их общему сыну исполнилось в этом году 28.