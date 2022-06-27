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Не смог сдержать эмоций: такого от оставшегося не удел Лазарева не ожидал никто

27 июня 2022 14:10
Не смог сдержать эмоций: такого от оставшегося не удел Лазарева не ожидал никто

Музыкант предпочел быть честным с фанатами.

Сергей Лазарев раскритиковал Леру Кудрявцеву за работу на Московском выпускном. Мнением исполнитель поделился в социальных сетях ведущей.

Как рассказала Кудрявцева, именно она стала той артисткой, которая проводила столичных школьников во взрослый путь. При этом ее помощником и соведущим стал музыкант Тимур Сорокин. Именно его не оценил Лазарев. В комментариях к публикациям о мероприятии он оставил несколько гневных сообщений, ведь долгие годы лишь он был напарником телеведущей на всех мероприятиях.

Не смог сдержать эмоций: такого от оставшегося не удел Лазарева не ожидал никто

«Я тебе сегодня по телефону все сказал», — не смог сдержать эмоций певец.

Пользователи Сети поддержали Лазарева. В комментариях многие признались, что не ожидали увидеть рядом с Кудрявцевой нового партнера. Другие же отметили, что за годы совместной работы у артистов давно сложился прекрасный дуэт, который нельзя разрушать.

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Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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