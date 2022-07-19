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Не смог сдержать эмоций перед Меган Маркл: выходку принца Гарри предали огласке

19 июля 2022 10:40
Не смог сдержать эмоций перед Меган Маркл: выходку принца Гарри предали огласке

Знакомство экс-актрисы с друзьями принца обернулось скандалом.

В 2016 году стало известно о романе Меган Маркл с принцем Гарри. Сообщалось, что их свела вместе приятельница Маркл, которая была знакома с принцем. Практически сразу после начала отношений появились слухи, что окружение принца не приняло его пассию. Утверждалось, что Гарри очень переживал из-за этого. Теперь эта информация получила подтверждение.

Журналист Том Бауэр предал огласке выходку принца Гарри и рассказал о его нервном срыве. По словам репортера, инцидент случился в 2017 году на свадьбе близкого друга Гарри по колледжу. Принц прибыл на мероприятие, которое проходило на Ямайке, вместе с Меган и планировал познакомить ее со своей компанией. Но друзья Гарри не оценили Маркл, отметив, что она вела себя так, словно уже получила статус принцессы.

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По данным издания Express, девушка критиковала еду, декорации и прохладно общалась с друзьями жениха. Разочарованный Гарри не смог сдержать эмоций и выплеснул негатив на фотографа одного из СМИ, ведь тогда папарацци то и дело старались «поймать» пару вместе. За эту вспышку насилия у принца было стыдно всем его друзьям.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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