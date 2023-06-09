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Не смешно, а стыдно: при взгляде на брутального Нагиева оторопь берет

9 июня 2023 08:45
Не смешно, а стыдно: при взгляде на брутального Нагиева оторопь берет

Актер заигрался в мачо.

Дмитрий Нагиев носит неофициальный титул секс-символа еще с начала нулевых. Но порой шоумен теряет всякое чувство и излишне заигрывает с собственной брутальностью.

В прошлом году вышла комедия «Мой папа — вождь». Нагиев сыграл капитана дальнего плавания Петрова, который однажды пропал без вести. Но спустя время он возвращается в статусе африканского вождя. Петров долго жил с аборигенами и перенял их повадки. Зрители прохладно приняли комедию. Фильм получился посредственным, а сам Дмитрий явно переигрывал. Он кривлялся по поводу и без, что превратило историю в фарс.

Отдельного упоминания стоит внешний вид героя. На шее Нагиева красовались африканские бусы, а его лицо разукрасили в красно-желто-белые цвета. Наряд подчеркнул брутальную фигуру актера, однако выглядело это карикатурно. Многие зрители испытали стыд за Нагиева и за сам фильм.

Не смешно, а стыдно: при взгляде на брутального Нагиева оторопь берет

«Зря Дмитрий здесь снялся. Фильм глупый, одни шаблоны про дикарей. Не советую», «Юмора — ноль», «Фильм ни о чем... Игра актеров так себе, сюжет высосан из пальца», — написали пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Мой папа — вождь» (2022)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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