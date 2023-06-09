Не смешно, а стыдно: при взгляде на брутального Нагиева оторопь берет

Дмитрий Нагиев носит неофициальный титул секс-символа еще с начала нулевых. Но порой шоумен теряет всякое чувство и излишне заигрывает с собственной брутальностью.

В прошлом году вышла комедия «Мой папа — вождь». Нагиев сыграл капитана дальнего плавания Петрова, который однажды пропал без вести. Но спустя время он возвращается в статусе африканского вождя. Петров долго жил с аборигенами и перенял их повадки. Зрители прохладно приняли комедию. Фильм получился посредственным, а сам Дмитрий явно переигрывал. Он кривлялся по поводу и без, что превратило историю в фарс.

Отдельного упоминания стоит внешний вид героя. На шее Нагиева красовались африканские бусы, а его лицо разукрасили в красно-желто-белые цвета. Наряд подчеркнул брутальную фигуру актера, однако выглядело это карикатурно. Многие зрители испытали стыд за Нагиева и за сам фильм.