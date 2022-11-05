Не слышно и не видно: куда с экранов неожиданно пропал Борис Бурда из «Что? Где? Когда?»

Пишет песни и все свободное время уделяет семье.

Борис Бурда прославился как участник интеллектуальных игр — «Что? Где? Когда?», «Своей игры» и Брэйн ринга. Также одно время он вел кулинарное шоу «Вкусно с Борисом Бурдой». Однако Бурда давно не появляется на экране, но поклонникам не стоит беспокоиться.

72-летний Борис Бурда нашел себя в творчестве. Знаменитость увлекается кулинарией, а также всерьез занимается бардовской песней – Бурда сочиняет музыку на стихи известных поэтов.

Свободное время Борис Бурда посвящает семье, а она у телезвезды большая – жена, двое взрослых сыновей, два внука и два правнука.

Не оставил Бурда и интеллектуальные игры – он ведет «Что? Где? Когда?» на корпоративах, а хитроумные вопросы придумывает сам.