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Не скрывает: семейное положение 58-летней Лолиты больше не секрет

28 июля 2022 19:10
Не скрывает: семейное положение 58-летней Лолиты больше не секрет

Артистка вновь привлекла внимание фанатов к своей личной жизни.

Лолита Милявская шокировала поклонников, рассказав подробности своего семейного положения. Как оказалось, знаменитость пока не смогла остепениться.

Два года назад артистка рассталась со своим пятым мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым, с которым прожила вместе около 10 лет. После этого в СМИ не раз появлялась информация о новых отношениях артистки, однако у этих домыслов не было никаких подтверждений. Отказалась раскрывать всю правду и сама Милявская, лишь еще больше заинтриговав поклонников.

Как призналась певица в интервью Telegram-каналу «Звездач», она не уверена насчет своего семейного положения. По словам артистки, оно регулярно меняется, а публику, как она уверена, не должно волновать, с кем именно она проводит время.

«У меня переменчивое семейное положение», — рассказывает певица.

Пользователи Сети оценили заявление Милявской. Многие похвалили знаменитость за скрытность и желание сохранить личную жизнь в тайне.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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