Не Скорпион: астрологи назвали самый опасный знак Зодиака
Стало известно, представителей какого знака стоит обходить стороной.
Считается, что уроженцы определенного знака наделены теми или иными качествами, которые отличают их от соседей по гороскопу. За теми или иными знаками в зодиакальном круге закрепилась определенная репутация: например, Льва традиционно считают властным гордецом, Близнецов - двуличными и ненадежными болтунами, а вот за Скорпионом закрепился стереотип как о самом опасном и мстительном знаке. Однако астрологи утверждают, что есть еще один знак, который по своим негативным качествам ничуть не уступает Скорпиону, а где-то даже превосходит его. Рассказываем, кто же этот зодиакальный “серый кардинал”, с которым лучше не иметь дела.
Рак
В это сложно поверить, но астрологи утверждают, что Раки, которые имеют в зодиаке репутацию главных няшек и душек, на самом деле являются теми еще фруктами. Вот только мало кто подозревает, что под маской миролюбивых и дружелюбных “водных обитателей” скрывается тот, кто при любом удобном случае больно ущипнет клешнями.
Дело в том, что сами Раки свято убеждены в своей доброте и исключительности. Представители водной стихии считают, что окружающие должны быть благодарны им за все, что они делают. А поскольку Раки часто из благих побуждений вмешиваются в чужие дела без спроса и вместо спасибо получают нагоняй, нетрудно догадаться, кого они в этом винят. Конечно, тех, кто не ценит их труды.
Женщины, рожденные под знаком Рака - прирожденные манипуляторши.
Нередко они притворяются, что сочувствуют человеку, убеждают его выговориться, но не для того, чтобы тому стало легче, а для того, чтобы получить от “жертвы” информацию и распорядиться ею в своих личных целях. Такого вероломства от Рака никто не ждет, и знак пользуется этим.
Представители сильного пола, появившиеся на свет под этим созвездием, ни в чем не уступают дамам.
Мужчина-Рак крайне обидчив и злопамятен. Если кто-то ранит его чувствительную душу (а болезненные эмоции у него вызывает практически любой пустяк), можно быть уверенным в том, что Рак затаил обиду и отомстит при первой же возможности.
Хитрость, изворотливость, умение играть на чужих чувствах и давить на жалость - все эти качества, по мнению астрологов, в полной мере присущи Раку. Представители водного знака - волки в овечьей шкуре, поэтому с ними нужно вести себя даже более осторожно, чем со Скорпионом, который не скрывает своего ядовитого жала.