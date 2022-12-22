Не Скорпион: астрологи назвали самый опасный знак Зодиака

Считается, что уроженцы определенного знака наделены теми или иными качествами, которые отличают их от соседей по гороскопу. За теми или иными знаками в зодиакальном круге закрепилась определенная репутация: например, Льва традиционно считают властным гордецом, Близнецов - двуличными и ненадежными болтунами, а вот за Скорпионом закрепился стереотип как о самом опасном и мстительном знаке. Однако астрологи утверждают, что есть еще один знак, который по своим негативным качествам ничуть не уступает Скорпиону, а где-то даже превосходит его. Рассказываем, кто же этот зодиакальный “серый кардинал”, с которым лучше не иметь дела.

Рак

В это сложно поверить, но астрологи утверждают, что Раки, которые имеют в зодиаке репутацию главных няшек и душек, на самом деле являются теми еще фруктами. Вот только мало кто подозревает, что под маской миролюбивых и дружелюбных “водных обитателей” скрывается тот, кто при любом удобном случае больно ущипнет клешнями.

Дело в том, что сами Раки свято убеждены в своей доброте и исключительности. Представители водной стихии считают, что окружающие должны быть благодарны им за все, что они делают. А поскольку Раки часто из благих побуждений вмешиваются в чужие дела без спроса и вместо спасибо получают нагоняй, нетрудно догадаться, кого они в этом винят. Конечно, тех, кто не ценит их труды.

Женщины, рожденные под знаком Рака - прирожденные манипуляторши.

Нередко они притворяются, что сочувствуют человеку, убеждают его выговориться, но не для того, чтобы тому стало легче, а для того, чтобы получить от “жертвы” информацию и распорядиться ею в своих личных целях. Такого вероломства от Рака никто не ждет, и знак пользуется этим.

Представители сильного пола, появившиеся на свет под этим созвездием, ни в чем не уступают дамам.

Мужчина-Рак крайне обидчив и злопамятен. Если кто-то ранит его чувствительную душу (а болезненные эмоции у него вызывает практически любой пустяк), можно быть уверенным в том, что Рак затаил обиду и отомстит при первой же возможности.

Хитрость, изворотливость, умение играть на чужих чувствах и давить на жалость - все эти качества, по мнению астрологов, в полной мере присущи Раку. Представители водного знака - волки в овечьей шкуре, поэтому с ними нужно вести себя даже более осторожно, чем со Скорпионом, который не скрывает своего ядовитого жала.