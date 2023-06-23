Не сказка, а советский фильм ужасов: что не так с культовыми «Тремя толстяками»

Сказочный фильм «Три толстяка», ставший советской классикой, не так прост, как кажется. Если присмотреться к картине внимательнее, то в ней можно углядеть жутковатый подтекст.

В кинематографе и литературе распространены сюжеты об оживших куклах, живущих своей жизнью. Однако в «Трех толстяках» мы видим обратную ситуацию. Настоящая девочка встает на место «мертвой» куклы, что и становится основой сюжета. История рвет привычные для зрителя шаблоны и принципы.

Двигаемся дальше. В книге фигурирует важный персонаж Туб. Он создает мистическую куклу, «списывая» ее с образа настоящей девочки. Именно благодаря этому искусному изобретению узурпаторам-«толстякам» удается взять под контроль Тутти, которого они назвали своим наследником. Кукла не позволяет мальчику стать настоящим правителем. Но этого «толстякам» мало. Чтобы наверняка избавиться от конкурента, они требуют заменить Тутти его сердце на железное. Однако Туб отказывается, за что его помещают в клетку. В неволе ученый превращается в волка, то есть по сути он является оборотнем.

Получается, что «Три толстяка» не просто сказка с социальным подтекстом, но и отчасти фантастический фильм ужасов.