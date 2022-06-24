«Не сидим на месте»: Орбакайте не стала молчать об эмиграции

Кристина Орбакайте взбудоражила поклонников путешествием во Францию. Как решили фанаты, артистка намерена переехать в эту страну.

Не так давно певица неожиданно для пользователей Сети начала делиться записями, которе сделала во Франции. Артистка показывала фотографии и видео не только из Парижа, но и из других живописных мест, но не объясняла причины своего неожиданного приезда. Как решили фанаты, Орбакайте решила надолго остановиться в стране и не ограничиваться несколькими неделями отпуска.

Как оказалось, подобные домыслы не являются правдой. В одной из недавних записей, сделанных в Нормандии, исполнительница призналась, что ее поездка — это всего лишь отпуск, который она решила провести со своими детьми, Клавдией и Дени. Но в ближайшее время она не намерена никуда переезжать.